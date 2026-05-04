Alcaldesa de Valdivia tras discusión con ministro Poduje: “No es que elijamos ser una ciudad humedal, lo somos”

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid, en compañía de Ezio Costa, conversó con la alcaldesa Carla Amtmann (FA) quien cuestionó las declaraciones del ministro de Vivienda sobre la falta de suelo habitacional en la ciudad y aseguró que existen más de 140 hectáreas disponibles.

Hay que tener en cuenta que tanto el Presidente Kast como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, han apuntado a la normativa ambiental como un freno para el desarrollo de viviendas sociales y otros proyectos, incluso utilizando analogías y comparaciones muy llamativas.

La jefa comunal fue enfática en desestimar esos argumentos que sugieren que proteger la naturaleza impide el progreso. Para ella, esta narrativa nace del desconocimiento técnico y de una estrategia política que busca simplificar un problema estructural.

“Abordar desde el desconocimiento y poner esta falsa dicotomía entre protección de humedales y desarrollo habitacional o desarrollo económico es un debate que yo diría que en el país, pero además particularmente acá en Valdivia, lo superamos hace bastante tiempo ya”, comentó.

Poduje mantiene un relato donde responsabiliza directamente a la ley por los retrasos en ciertos proyectos emblemáticos de la zona.

Ante esto, Amtmann reveló que existe una desconexión entre el discurso público de la cartera y las soluciones técnicas que el municipio ha puesto sobre la mesa.

“Me preocupa cuando veo a un ministro que tiene que solucionar los problemas de vivienda enfocado en un solo tema como si fuera la gran explicación a un desafío que es de política de Estado”, declaró.

Priorización de la polémica

La edil detalló que en reuniones previas con el Ministerio, se presentó un catastro de 140 hectáreas disponibles para la construcción de viviendas que no intervienen zonas protegidas. Sin embargo, acusó que se prefiere la polémica mediática sobre la gestión efectiva.

“Se opta por pelear, por generar polémica, que yo creo que lo único que hace es hacernos perder tiempo, sobre todo a nuestros vecinos que lo que quieren es tener sus viviendas lo antes posible”, señaló.

En esta línea, Costa sugiere que “mucha de la ignorancia que existe en sus alocuciones, también en las del Presidente, es una ignorancia que es a propósito. No es que ellos no sepan, sino que lo que quieren es precisamente provocar una discusión valórica falsa“.

Suelo Barato por sobre la seguridad

Para Carla Amtmann, el fondo de la discusión radica en una mala planificación que históricamente ha buscado los terrenos más económicos sin considerar los riesgos de inundación.

la autoridad valdiviana advirtió que construir en humedales no es una solución, sino un problema a futuro que termina afectando a los más vulnerables.

“Lo más ineficiente para la construcción de ciudades es no hacerse cargo de la precondición que está en nuestros entornos naturales. No es que nosotros elijamos ser una ciudad humedal. Lo somos”, enfatizó.

Ampliar

“Se planifica la compra de suelo a las afueras de la ciudad, suelo barato, que finalmente termina siendo caro: suelo que no está habilitado para la construcción, que es inundable y que finalmente hace muy difícil la construcción de proyectos habitacionales”, complementó.

Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a entender que los humedales son parte de la infraestructura de seguridad de la ciudad, filtrando aguas y evitando desastres.

“Uno puede entender que haya personas que no valoren la importancia ambiental, biodiversa que tienen los humedales, pero inclusive en términos económicos (...) el camino es ponerle más recursos a suelos habilitados para construir buenas viviendas, pero se opta por esta displicencia hacia los humedales”, sentenció Amtmann.