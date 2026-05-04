El salto en el tiempo de Bad Bunny: el cantante sorprende con look de anciano en la Met Gala 2026

La alfombra roja de la Met Gala 2026 volvió a ser el epicentro de la vanguardia global este lunes 4 de mayo, dejando varios looks muy llamativos entre los famosos.

Entre el despliegue de alta costura de figuras como Beyoncé, Madonna y las integrantes de BLACKPINK, hubo un nombre que paralizó los flashes por su radical transformación: se trata nada más y nada menos que de Bad Bunny.

El astro puertorriqueño, quien ya ha demostrado ser un camaleón de la moda en ediciones anteriores, decidió esta vez desafiar el paso del tiempo.

Con un cabello completamente canoso, un maquillaje prostético que simulaba arrugas profundas y un lenguaje corporal que denotaba la fragilidad de los años, el artista desfiló con un bastón que completaba su interpretación de un hombre de la tercera edad.

Vestido con un impecable traje negro coronado por un lazo de grandes dimensiones, el ‘Conejo Malo’ explicó que esta metamorfosis es parte de su ADN artístico.

En conversación con la presentadora La La Anthony, de Vogue, el cantante reflexionó sobre su constante búsqueda de innovación.

“No sé. Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”, confesó el ganador del Grammy.

Según expone Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del músico) se trataba de un proceso de “envejecimiento” que bromeó haber tardado décadas.

Al ser consultado sobre el tiempo que requirió su caracterización, Benito respondió entre risas: “Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien”.

Entre la música y el cine

Este despliegue escénico no es casualidad. El compromiso de Bad Bunny con su imagen de anciano refuerza su faceta actoral, la cual ha tomado un impulso imparable tras sus participaciones en cintas como Bullet Train y la esperada Happy Gilmore 2.

Actualmente, el interés del mundo cinematográfico está puesto en su próximo proyecto protagónico: una película sobre Puerto Rico bajo la dirección de su compatriota, Residente.

Sin lugar a dudas, el envejecimiento prematuro de Benito se posiciona desde ya como uno de los momentos más comentados de la historia reciente de la Met Gala, consolidando su estatus no solo como cantante, sino como un provocador visual de primera línea.