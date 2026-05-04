;

El salto en el tiempo de Bad Bunny: el cantante sorprende con look de anciano en la Met Gala 2026

Benito llegó a la alfombra roja con 53 años más y vuelve a marcar tendencia por sus apuestas en el mundo de la moda.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

La alfombra roja de la Met Gala 2026 volvió a ser el epicentro de la vanguardia global este lunes 4 de mayo, dejando varios looks muy llamativos entre los famosos.

Entre el despliegue de alta costura de figuras como Beyoncé, Madonna y las integrantes de BLACKPINK, hubo un nombre que paralizó los flashes por su radical transformación: se trata nada más y nada menos que de Bad Bunny.

El astro puertorriqueño, quien ya ha demostrado ser un camaleón de la moda en ediciones anteriores, decidió esta vez desafiar el paso del tiempo.

Con un cabello completamente canoso, un maquillaje prostético que simulaba arrugas profundas y un lenguaje corporal que denotaba la fragilidad de los años, el artista desfiló con un bastón que completaba su interpretación de un hombre de la tercera edad.

Revisa también:

ADN

Vestido con un impecable traje negro coronado por un lazo de grandes dimensiones, el ‘Conejo Malo’ explicó que esta metamorfosis es parte de su ADN artístico.

En conversación con la presentadora La La Anthony, de Vogue, el cantante reflexionó sobre su constante búsqueda de innovación.

“No sé. Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”, confesó el ganador del Grammy.

Según expone Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del músico) se trataba de un proceso de “envejecimiento” que bromeó haber tardado décadas.

Al ser consultado sobre el tiempo que requirió su caracterización, Benito respondió entre risas: “Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien”.

Entre la música y el cine

Este despliegue escénico no es casualidad. El compromiso de Bad Bunny con su imagen de anciano refuerza su faceta actoral, la cual ha tomado un impulso imparable tras sus participaciones en cintas como Bullet Train y la esperada Happy Gilmore 2.

Actualmente, el interés del mundo cinematográfico está puesto en su próximo proyecto protagónico: una película sobre Puerto Rico bajo la dirección de su compatriota, Residente.

Sin lugar a dudas, el envejecimiento prematuro de Benito se posiciona desde ya como uno de los momentos más comentados de la historia reciente de la Met Gala, consolidando su estatus no solo como cantante, sino como un provocador visual de primera línea.

ADN

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad