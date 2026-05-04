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DT campeón del fútbol chileno se perfila como principal candidato para asumir la banca de Deportes Iquique

Según información de ADN Deportes, Cristián Paulucci podría ser el nuevo entrenador de los “Dragones Celestes”.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

DT campeón del fútbol chileno se perfila como principal candidato para asumir la banca de Deportes Iquique

DT campeón del fútbol chileno se perfila como principal candidato para asumir la banca de Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

Deportes Iquique ha sido uno de los equipos de más bajo rendimiento en lo que va de la temporada 2026 en la Primera B, con apenas dos triunfos en 10 fechas.

Dicha racha, sin ir más lejos, le costó el puesto a su entrenador, Rodrigo Guerrero, dejando como interino a José Cantillana.

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Sin embargo, en los “Dragones Celestes” están en la búsqueda de un técnico que asuma para el resto del año.

Según información de ADN Deportes, los nortinos tendrían como principal opción para su banca a un viejo conocido del fútbol chileno: Cristián Paulucci.

Quien fuera campeón de Primera División dirigiendo a la UC en 2021 se encuentra sin club luego de dejar, en enero de este año, la banca del Manchego Ciudad Real de España, donde apenas alcanzó a estar cerca de tres meses.

De concretarse su regreso al fútbol chileno, sería la tercera experiencia de Paulucci en bancas nacionales, pues, además de su estreno como DT principal en la UC entre 2021 y 2022, también tuvo un breve paso en 2025 por Deportes La Serena.

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