Nuevo tren de última generación se estrena en Valparaíso: así son los vagones que recorrerán la región

Un salto en el transporte público comenzó a tomar forma en la Región de Valparaíso.

Este miércoles debutó un nuevo tren de alto estándar en el servicio Limache–Puerto, marcando el inicio de una renovación que busca responder al fuerte aumento de pasajeros en la zona.

El primer recorrido fue encabezado por el ministro Louis de Grange, junto al gerente general de EFE Trenes de Chile, José Solorza, además de autoridades locales y usuarios que pudieron conocer de cerca los nuevos vagones.

Se trata del primero de cinco trenes que se incorporarán durante este año, como parte de una inversión de US$32 millones. Esto, con el fin de aumentar la capacidad del servicio en hasta un 20% en horas punta.

¿Cómo son los nuevos trenes?

El nuevo material rodante incorpora mejoras visibles para los pasajeros:

Aire acondicionado

Cámaras de seguridad a bordo

Sistema de información en tiempo real

Velocidad máxima de hasta 140 km/h

Estas características apuntan a viajes más cómodos, seguros y eficientes en uno de los corredores más utilizados de la región de Valparaíso.

Conexión para toda la región

El tren conecta comunas clave como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, además de integrarse con buses hacia sectores como Olmué, Quillota, La Cruz y Calera.

Revisa el primer viaje del tren con pasajeros: