El balance en el plantel de Colo Colo tras quedar como únicos líderes del fútbol chileno: “Hay que seguir trabajando, cuidarlo y no bajar los brazos” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo supo imponerse este domingo a Coquimbo Unido en duelo pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera, resultado que los deja como punteros absolutos del torneo.

Por lo mismo, las sonrisas abundaron en el Monumental al momento de analizar el triunfo ante el vigente campeón del fútbol chileno.

“Creo que hicimos un buen partido. Por ahí al principio del segundo tiempo nos costó un poquito, pero creo que la victoria es justa. Cque hicimos los méritos necesarios para ganarlo”, valoró en zona mixta Claudio Aquino, que asistió para el segundo tanto albo, haciendo rendir los 27 minutos que estuvo en cancha.

“Estoy para apoyar, para ayudar, desde el lugar que me toque. Sean los minutos que sean, trataré de ayudar y hacer lo mejor posible. Hoy por suerte también pude ayudar al equipo para que podamos ganar el partido”, recalcó el ex Vélez Sarsfield, valorando el hecho de ser líderes.

“Estar primero es lo que queremos desde el inicio del torneo. Hoy por suerte podemos estar solos, asi que ahora hay que seguir trabajando, cuidarlo, no bajar los brazos, seguir mejorando las cosas que por ahí no estamos haciendo del todo bien, pero eso me deja tranquilo porque en el día a día trabajamos para esto”, recalcó.

Javier Correa, la gran figura

El delantero, autor de dos goles, recibió todos los abrazos del equipo una vez consumado el triunfo.

“Contento por Javi, por el proceso que tuvo que pasar desde su lesión. No es fácil cuando uno quiere estar y te tocan ese tipo de situaciones. Estoy contento por él, por el gol, más que nada por lo que le da el equipo. Nosotros estamos tranquilos porque él nos ayuda en todo momento. El trabajo te da sus frutos y hoy lo está disfrutando”, remarcó Claudio Aquino.

En tanto, el propio delantero destacó sus aciertos. “Fueron en el momento justo. Si ellos nos metían una que tuvieron después del gol y si la metían se nos complicaban”, repasó, junto con asumir el proceso que incluyo lo llevó a dejar de ser parte del listado de capitanes del “Cacique”.

“Uno tiene que saber cuando está mal y no pasa más de ahí. Me esforcé para volver de la mejor manera, dejando las cosas de lado. La gente tiene todo el derecho de exigir, estamos en el club más grande de Chile”, cerró Javier Correa.