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“Hay días buenos y malos, pero la pérdida te replantea todo”: Mariana Derderian a dos años de la muerte de su hijo

“No conozco a nadie que haya perdido un hijo y que no sienta que el duelo llegó para quedarse”, manifestó la actriz.

Sebastián Escares

“Hay días buenos y malos, pero la pérdida te replantea todo”: Mariana Derderian a dos años de la muerte de su hijo

Ya han transcurrido casi dos años desde que se dio a conocer sobre el fallecimiento del hijo de la actriz Mariana Derderian.

En conversación con LUN, la intérprete propone reconsiderar el tiempo de duelo que establece el Código del Trabajo. “Sólo 10 días para hacer trámites, para avisarle al banco, para organizar un funeral, para intentar dormir. 10 días y se acabó el fuero. Sin importar en qué estado emocional esté esa persona, sin importar si puede o no levantarse de la cama. Pasados los 10 días: de vuelta al escritorio”, expuso.

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Para Derderian, los 10 días: “Son una señal de cuánto o cuán poco entiende la sociedad lo que significa perder un hijo”.

“Si en Chile una madre recibe seis meses de posnatal para incorporar a un hijo a la vida, ¿por qué cuando tiene que soltarlo para siempre se le dan días? Esa asimetría es obscena", comentó.

“Es un duelo diario”

La actriz también abordó el giro que dio su vida tras la pérdida de su hijo. “Es un duelo diario. No conozco a nadie que haya perdido un hijo y que no sienta que el duelo llegó para quedarse”, señaló.

“Perder a Pedro fue una reconfiguración momentánea. No es algo que pase y después vuelvas a tu forma anterior. Es una nueva forma desde dónde te paras, desde dónde miras el mundo y te miras a ti misma”, agregó.

En esa misma línea, Mariana Derderian explicó que “es difícil ponerlo en palabras. Hay días buenos y malos, pero la pérdida te replantea todo. Nada es una certeza, porque nada es seguro. Ya no son seguros tus pensamientos, ni tus conclusiones, ni tus pequeñas certezas de la vida”.

Respecto a su propuesta sobre los días de duelo, la actriz manifestó: “Me parece que si hay que definir un plazo, porque esto también es algo económico y laboral, lo mínimo es partir desde la misma lógica que usamos cuando llega un hijo. Si tenemos seis meses de posnatal para aprender a incorporarlo, ¿por qué cuando hay que soltarlo nos dan 10 días? Eso me parece un punto de partida para la conversación, no el destino", cerró.

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