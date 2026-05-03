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Carabineros detiene a dos sujetos por robo en local comercial de Santiago: uno fue sorprendido sierra en mano

Los individuos fueron aprehendidos saliendo del inmueble y, tras la fiscalización respectiva, se reportó que uno tenía orden vigente por otra fechoría.

Javiera Rivera

Carabineros detiene a dos sujetos por robo en local comercial de Santiago: uno tenía orden de arresto vigente

Carabineros detiene a dos sujetos por robo en local comercial de Santiago: uno tenía orden de arresto vigente

Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este domingo por su participación en un robo a un local comercial en la comuna de Santiago, procedimiento en el que uno de los imputados mantenía una orden de detención pendiente.

El operativo se inició cerca de las 07:15 horas, cuando personal de Carabineros recibió un aviso de la Central de Comunicaciones (CENCO) para verificar un robo en lugar no habitado en calle 19 de Julio.

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Al llegar al sector, los funcionarios realizaron una inspección y observaron a dos individuos que salían desde un costado del inmueble, por calle Lira. Uno de ellos portaba una sierra circular, mientras ambos se desplazaban en dirección sur.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado. Al advertir la presencia policial, los sujetos intentaron huir, siendo detenidos en distintos puntos del sector: uno en la intersección de Lira con pasaje Mate de Luna y el segundo en Lira con Copiapó. Ambos fueron trasladados a la 4ª Comisaría.

Posteriormente, el encargado del local afectado llegó al lugar y, junto al personal policial, constató daños en la infraestructura.

En la parte posterior del inmueble, los individuos habían realizado un forado de aproximadamente 50 centímetros en una pared y forzado una puerta metálica para ingresar, con la intención de sustraer especies. La situación quedó respaldada por registros de cámaras de seguridad.

Tras la verificación de identidad, se estableció que uno de los detenidos mantenía una orden vigente por el delito de receptación de vehículo motorizado. Ambos imputados pasaron a control de detención, mientras continúan las diligencias.

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