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Irán advierte que escolta de buques de Estados Unidos en estrecho de Ormuz violaría el alto al fuego

A través de autoridades del Parlamento, el país islámico endureció su postura frente a Washington ante el plan para escoltar embarcaciones en el paso marítimo.

Información de

DW

Javiera Rivera

Irán advierte que escolta de buques de Estados Unidos en estrecho de Ormuz violaría el alto al fuego

Irán advierte que escolta de buques de Estados Unidos en estrecho de Ormuz violaría el alto al fuego / ATTA KENARE

Un alto funcionario de Irán advirtió que cualquier acción de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto al fuego, en medio de la escalada de tensiones en la región tras recientes ataques.

La declaración surge luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un plan para escoltar embarcaciones internacionales a través del estratégico paso marítimo, clave para el transporte global de petróleo y gas.

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“Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, indicó el mandatario norteamericanoa través de su cuenta en Truth Social.

Sin embargo, en Irán no tomaron bien la medida. “Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”, señaló Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, a través de redes sociales.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más relevantes para el comercio energético mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación a nivel internacional.

El anuncio de Washington se produce en el contexto del conflicto en Medio Oriente, tras los ataques registrados el domingo 3 de mayo, lo que ha intensificado las tensiones entre ambas naciones y mantiene la atención puesta en posibles nuevas acciones en la zona.

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