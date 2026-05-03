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AUDIO. Robo con homicidio en Graneros: ciudadano boliviano muere tras ser atacado en plena vía pública

El hecho ocurrió cuando al menos dos sujetos abordaron a la víctima y lo agredieron con un arma cortante.

Javiera Rivera

Matías Llanca

Ciudadano boliviano es víctima de homicidio en Graneros

Ciudadano boliviano es víctima de homicidio en Graneros

01:41

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La Policía de Investigaciones (PDI) investiga un delito de robo con homicidio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Graneros, región de O’Higgins, donde un hombre de nacionalidad boliviana murió tras ser atacado con un arma cortante.

Según los antecedentes, la víctima fue abordada en la vía pública por al menos dos sujetos, quienes intentaron sustraer sus pertenencias personales e intimidaron con armas blancas. En ese contexto, uno de los atacantes le propinó una herida en el tórax y posteriormente ambos huyeron del lugar.

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Debido a la gravedad de la lesión, el hombre falleció en el sitio del suceso.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH de la región de O’Higgins, detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua, realizan diligencias para esclarecer el hecho, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística.

Al respecto, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios, indicó que en el lugar se llevan a cabo pericias como el levantamiento de evidencia, el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad.

Las diligencias continúan para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

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