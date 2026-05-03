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VIDEO. Tabilo sella la “venganza” del tenis chileno: derrota a Zizou Bergs y se corona en Aix-en-Provence

“Jano” venció al agresor de Cristian Garin en 2025 en la final en Francia y levantó su séptimo título a nivel Challenger.

Javier Catalán

Foto: @TeamChile_COCH

Foto: @TeamChile_COCH

Este domingo, Alejandro Tabilo volvió a demostrar por qué es la mejor raqueta del tenis chileno, al quedarse con el título del Challenger de Aix-en-Provence tras vencer al belga Zizou Bergs en la final.

El nacido en Toronto alcanzó su séptimo trofeo a nivel Challenger y el primero desde 2024, cuando justamente también se coronó en este torneo, en aquella ocasión ante Jaume Munar.

El tenista nacional concretó la revancha chilena ante Bergs con un nivel muy sólido, quedándose con el primer set por 6-4, donde le bastó con sostener sus servicios y conseguir un quiebre.

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En la segunda manga, el europeo respondió con el mismo marcador, impulsado por el apoyo del público francés, que lo respaldó durante todo el choque.

Sin embargo, en el set decisivo, “Jano” mostró toda su jerarquía al quebrar de entrada en dos ocasiones, tomando ventaja de 3-0 y encaminando el triunfo sin mayores complicaciones.

Con esta victoria, Alejandro Tabilo se llevó el premio de 272.720 euros y aseguró un importante ascenso en el ranking ATP, pasando del puesto 43 al 35.

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