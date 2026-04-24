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¿Campo abierto para Sinner? Alcaraz anuncia su baja de Roland Garros

El español reconoció que la lesión en la muñeca sigue complicándolo físicamente.

Carlos Madariaga

¿Campo abierto para Sinner? Alcaraz anuncia su baja de Roland Garros

¿Campo abierto para Sinner? Alcaraz anuncia su baja de Roland Garros / Soccrates Images

Carlos Alcaraz no vive días fáciles luego de haberse retirado la semana pasada del ATP 500 de Barcelona.

El número 2 del mundo ha sufrido con la muñeca, al punto de bajarse del Masters 1000 de Madrid.

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La dolencia, eso sí, tuvo alcances mayores a lo esperado y, según lo informado por el propio jugador, no disputará ni el Masters 1000 de Roma ni Roland Garros tras hacerse un nuevo chequeo médico.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, recalcó en su cuenta de Instagram Carlos Alcaraz, que perderá 3000 puntos al no poder defender ambos títulos.

Con todo, a la espera de la evolución de su muñeca, el hispano recién podría volver en la gira sobre pasto, apuntando a Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

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