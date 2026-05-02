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AUDIO. Operativo policial en San Fernando deja cuatro detenidos: portaban droga y arma adulterada

Todos los imputados cuentan con antecedentes penales y se encuentran en situación migratoria irregular.

Javiera Rivera

Matías Llanca

Detienen a cuatro venezolanos con armas y drogas en San Fernando

Detienen a cuatro venezolanos con armas y drogas en San Fernando

01:40

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Un operativo de Carabineros realizado durante la madrugada de este sábado dejó a cuatro detenidos en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, luego de ser sorprendidos portando droga y un arma de fuego al interior de un vehículo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subcomisaría Chimbarongo, en el marco de patrullajes preventivos en el sector. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron un automóvil en las cercanías de un servicentro.

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Durante el control, Carabineros detectó una cantidad significativa de droga, además de un arma de fuego con su número de serie borrado y municiones, elementos que eran transportados dentro del vehículo.

Al respecto, el capitán Ariel Pulgar, oficial de servicio de la Prefectura de San Fernando, confirmó que los detenidos corresponden a cuatro hombres adultos, cuyas edades fluctúan entre los 26 y 36 años.

Según información policial, todos son de nacionalidad venezolana, cuentan con antecedentes penales y se encuentran en situación migratoria irregular.

Tras el procedimiento, los imputados fueron detenidos, quedando a disposición del Ministerio Público. En tanto, las diligencias continúan con el objetivo de establecer el origen de las sustancias y del armamento incautado.

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