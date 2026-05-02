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Un operativo de Carabineros realizado durante la madrugada de este sábado dejó a cuatro detenidos en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, luego de ser sorprendidos portando droga y un arma de fuego al interior de un vehículo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subcomisaría Chimbarongo, en el marco de patrullajes preventivos en el sector. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron un automóvil en las cercanías de un servicentro.

Durante el control, Carabineros detectó una cantidad significativa de droga, además de un arma de fuego con su número de serie borrado y municiones, elementos que eran transportados dentro del vehículo.

Al respecto, el capitán Ariel Pulgar, oficial de servicio de la Prefectura de San Fernando, confirmó que los detenidos corresponden a cuatro hombres adultos, cuyas edades fluctúan entre los 26 y 36 años.

Según información policial, todos son de nacionalidad venezolana, cuentan con antecedentes penales y se encuentran en situación migratoria irregular.

Tras el procedimiento, los imputados fueron detenidos, quedando a disposición del Ministerio Público. En tanto, las diligencias continúan con el objetivo de establecer el origen de las sustancias y del armamento incautado.