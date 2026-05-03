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Recordada actriz de American Pie arrasa en su primera semana en OnlyFans: esta es la millonaria cifra que recaudó

A sus 51 años la intérprete se adentró en el mundo de creación de contenido exclusivo.

Sebastián Escares

Recordada actriz de American Pie arrasa en su primera semana en OnlyFans: esta es la millonaria cifra que recaudó

Sin lugar a dudas, uno de los mayores éxitos que irrumpieron en el mundo de las películas durante la primera década de los 2000, fue American Pie.

Ahora, una de las actrices que formó parte del elenco de la conocida película sorprendió luego de dar a conocer que sobre su incursión en la plataforma OnlyFans.

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Se trata de Shannon Elizabeth, actriz que interpretó a Nadia en American Pie. A sus 51 años, la artista dio un giro radical en su carrera al adentrarse en el mundo de la creación de contenido exclusivo.

De hecho, según han reportado diversos medios, la actriz ha recaudado más de un millón de dólares en tan solo su primera semana dentro de la plataforma para adultos.

“Elijo este camino porque me permite conectar directamente con mi público, en mis propios términos y con total libertad. Creo firmemente que este es el futuro para muchos creadores”, confesó Elizabeth tras anunciar la apertura de su cuenta en OnlyFans.

Paralelamente, la artista desde hace años reside en Sudáfrica, en donde dirige la Shannon Elizabeth Foundation, una organización dedicada a la conversación de animales y la lucha contra la caza.

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