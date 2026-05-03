Colo Colo es el único líder: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera con todos los equipos al día / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este domingo, Colo Colo y Coquimbo Unido se pusieron al día en la Liga de Primera tras jugar su partido pendiente por la fecha 9.

Con el trabajado triunfo albo en el Monumental, ahora con todos los elencos ya con 11 partidos disputados, el elenco popular se afianzó como líder del fútbol chileno con 24 unidades.

Colo Colo le saca tres puntos de ventaja a su escolta, Deportes Limache, y en los cálculos también proyecta buenas noticias.

Esto pues el cuadro popular ya está a siete unidades de dos candidatos al título, Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos con 17 unidades.

Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026