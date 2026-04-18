VIDEO. Recordada actriz de American Pie y Scary Movie sorprende al abrir cuenta de OnlyFans
Shannon Elizabeth abrió su cuenta en la plataforma para adultos luego de su divorcio con Simon Borchert.
American Pie y Scary Movie fueron dos películas que irrumpieron a principios de la primera década del 2000. Entre el elenco que protagonizó dichas películas se encontraba Shannon Elizabeth.
Elizabeth es recordada por interpretar a Nadia en la serie de películas de American Pie. La actriz recientemente se había divorciado de su esposo, Simon Borchert, con quien se había casado en 2021.
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26 años después de su irrupción con dichas películas, Shannon Elizabeth volvió a dar que hablar, ya que a sus 52 años, sorprendió al anunciar la apertura de su cuenta de OnlyFans.
“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexi que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans”, afirmó la actriz en entrevista con la revista People.
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