Recordada actriz de American Pie y Scary Movie sorprende al abrir cuenta de OnlyFans

American Pie y Scary Movie fueron dos películas que irrumpieron a principios de la primera década del 2000. Entre el elenco que protagonizó dichas películas se encontraba Shannon Elizabeth.

Elizabeth es recordada por interpretar a Nadia en la serie de películas de American Pie. La actriz recientemente se había divorciado de su esposo, Simon Borchert, con quien se había casado en 2021.

26 años después de su irrupción con dichas películas, Shannon Elizabeth volvió a dar que hablar, ya que a sus 52 años, sorprendió al anunciar la apertura de su cuenta de OnlyFans.

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexi que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans”, afirmó la actriz en entrevista con la revista People.