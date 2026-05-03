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AUDIO. “No hay temas pendientes”: autoridades de Chile tras dichos de Antauro Humala sobre recuperar Arica y Tarapacá

El episodio generó diversas críticas y llamados a resguardar la relación bilateral entre ambos países.

Javiera Rivera

Nayadet Oyarzún

Autoridades reaccionan ante la idea del político peruano Antauro Humala de recuperar las regiones de Arica y Tarapacá

Autoridades reaccionan ante la idea del político peruano Antauro Humala de recuperar las regiones de Arica y Tarapacá

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Un día después de que el político peruano Antauro Humala planteara la idea de recuperar territorios del norte de Chile, diversas autoridades nacionales y locales reaccionaron, descartando cualquier controversia.

Las declaraciones surgieron luego de que Humala señalara en una entrevista que, en caso de un eventual triunfo del candidato Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales de Perú, se impulsaría una ofensiva para recuperar las regiones de Arica y Tarapacá.

Frente a ello, autoridades locales, especialmente de Arica, llamaron a mantenerse alerta ante este tipo de declaraciones, calificándolas como expresiones de carácter populista y señalando que no deben ser aceptadas.

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“Con Perú no existe ningún tema pendiente”

Más categórico fue el exparlamentario Jorge Tarud, quien integró la Comisión de Relaciones Exteriores, al afirmar que “con Perú no existe ningún tema pendiente”, recordando que los límites entre ambos países están establecidos mediante tratados internacionales.

“Antauro Humala ha sido un permanente belicista y provocador con Chile. Espero que quien gane las elecciones lo deje fuera de su gobierno”, sostuvo.

En tanto, el propio Roberto Sánchez tomó distancia de los dichos, señalando a través de redes sociales que las declaraciones de Humala son de su exclusiva responsabilidad y no representan su postura ni la de su programa.

Cabe mencionar que este episodio se produce en la antesala de la segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el próximo 7 de junio, donde Sánchez se enfrentará a Keiko Fujimori.

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