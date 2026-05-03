“Es impagable”: la emoción de Javier Correa tras ser el héroe de Colo Colo ante Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Javier Correa vive un dulce presente en Colo Colo luego de haber anotado la semana pasada para el triunfo en Collao sobre la Universidad de Concepción y estiró la racha con un doblete en tres minutos para imponerse ante Coquimbo Unido.

“Nunca aflojé cuando me tocó pasar por momentos malos. Me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a mis compañeros”, explicó en diálogo con TNT Sports.

En dicha charla aprovechó también de valorar el hecho de haber podido festejar sus tantos con su hijo, quien ejerció como pasapelotas al ser parte de las divisiones inferiores del “Cacique”.

“Agradedido de celebrar un gol con mi hijo, eso es impagable. Son cosas que me las guardo para mi, de disfrutarlo con él, que está en un proceso lindo de aprendizaje”, destacó Correa, proyectando el momento del cuadro albo tras afianzarse como líder del fútbol chileno.

“A seguir peleando y trabajando para darle alegrías a la gente”, cerró el artillero de Colo Colo.