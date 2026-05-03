;

“Es impagable”: la emoción de Javier Correa tras ser el héroe de Colo Colo ante Coquimbo Unido

El artillero se mostró más que satisfecho luego de sumar tres goles en los últimos dos tantos con los albos.

Carlos Madariaga

“Es impagable”: la emoción de Javier Correa tras ser el héroe de Colo Colo ante Coquimbo Unido

“Es impagable”: la emoción de Javier Correa tras ser el héroe de Colo Colo ante Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Javier Correa vive un dulce presente en Colo Colo luego de haber anotado la semana pasada para el triunfo en Collao sobre la Universidad de Concepción y estiró la racha con un doblete en tres minutos para imponerse ante Coquimbo Unido.

Nunca aflojé cuando me tocó pasar por momentos malos. Me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a mis compañeros”, explicó en diálogo con TNT Sports.

Revisa también:

ADN

En dicha charla aprovechó también de valorar el hecho de haber podido festejar sus tantos con su hijo, quien ejerció como pasapelotas al ser parte de las divisiones inferiores del “Cacique”.

“Agradedido de celebrar un gol con mi hijo, eso es impagable. Son cosas que me las guardo para mi, de disfrutarlo con él, que está en un proceso lindo de aprendizaje”, destacó Correa, proyectando el momento del cuadro albo tras afianzarse como líder del fútbol chileno.

A seguir peleando y trabajando para darle alegrías a la gente”, cerró el artillero de Colo Colo.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad