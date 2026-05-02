“Espero seguir aportando”: la increíble racha de un atacante de la U de Chile ante Deportes La Serena / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

En el marco de la goleada que consumó Universidad de Chile ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga, uno que se consolidó como goleador fue Maximiliano Guerrero.

El extremo formado en los azules se despachó con un doblete que selló el 5-0 de los azules en La Portada.

“Felices por el triunfo. Iba a ser un partido en que dejarían espacios y teníamos que aprovecharlos”, explicó en zona mixta quien timbró una particular estadística este sábado.

Esto considerando que, con este, ya son tres duelos en lo que va de 2025 entre azules y granates, con Maximiliano Guerrero, de paso por el cuadro nortino, anotando en los tres juegos: abrió la cuenta en el 2-2 por la Copa de la Liga en el Nacional; convirtió el segundo para el 4-0 en Ñuñoa por la Liga de Primera; y ahora este doblete en La Portada, completando ya siete festejos en lo que va de temporada.

“Contento, me están saliendo los goles y espero seguir aportando (...) Son las ganas de salir a ganar, tuvimos una presión muy buena. Ellos se equivocaron bastante atrás y aprovechamos los espacios”, dijo el atacante, valorando también el aporte de los juveniles.

“Estoy feliz por ellos, se entrenan al máximo en la semana para ganarse un espacio. Ojalá que sigan así”, comentó el “7″ azul, sin querer ser demasiado explícito por eventualmente cederle el dorsal a Alexis Sánchez si viene al club.

“No sé si llegará o no, tienen que verlo arriba, pero feliz si llega. Ojalá sea de buena forma”, cerró entre risas Maximiliano Guerrero.