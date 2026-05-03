Preocupación en Reino Unido: Sir Alex Ferguson fue hospitalizado por una indisposición antes del United vs. Liverpool

Este domingo, por la Premier League, Manchester United se quedó con el clásico ante Liverpool por 3-2 en Old Trafford, en una jornada de celebración para los “Red Devils”.

Sin embargo, en la previa del encuentro la preocupación se tomó el estadio, luego de que Sky Sports informara que Sir Alex Ferguson tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Según reportes desde Inglaterra, el exentrenador escocés de 84 años se sintió mal mientras esperaba el inicio del partido, por lo que fue atendido inicialmente por los médicos del club.

Cabe recordar que el legendario estratega es un habitual asistente a los encuentros del Manchester United, siendo visto frecuentemente en los palcos de Old Trafford e incluso acompañando al equipo en condición de visitante.

Las últimas informaciones indican que Sir Alex permanece hospitalizado, pero consciente y en buen estado, aunque seguirá en observación durante la tarde-noche de este domingo como medida preventiva.