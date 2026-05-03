Este lunes 4 de mayo, Sevilla afrontará un partido clave en su lucha por mantener la categoría en La Liga de España, cuando reciba a Real Sociedad.

Un triunfo podría permitirle salir de la zona de descenso y comprometer a Alavés, por lo que se espera un ambiente intenso en el Sánchez Pizjuán. En ese contexto, el entrenador Luis García Plaza busca mostrarse firme ante la situación.

Fue así como el técnico protagonizó un particular momento con Gabriel Suazo, quien en el entrenamiento de este domingo apareció ante la prensa con un notorio vendaje en su hombro derecho, lo que rápidamente generó especulaciones.

🔴🚨 NICO GUILLÉN, la gran novedad del entrenamiento del @SevillaFC.



🤕 GABRIEL SUAZO, con un aparatoso vendaje en el hombro.



❌ SOW, MANU BUENO y MARCAO, bajas de la sesión.



📹 @PABL0SA pic.twitter.com/LfX7ASw72T — Deportes Sevilla (@deportesDDS) May 3, 2026

“Le he echado la bronca. ¿Por qué tiene que salir así? Chico, sal con la camiseta, no tienes que enseñar si llevas un vendaje o no. A veces hacemos cosas que… Yo se lo he dicho a Gabi: ponte la camiseta. Está perfecto, es solo un vendaje, pero sabía que me harían esta pregunta”, señaló el DT en conferencia de prensa.

Finalmente, el vendaje sería solo preventivo y se espera que Suazo sea titular e incluso capitán del Sevilla este lunes. Por su parte, Alexis Sánchez, como ha sido habitual, aguardará su oportunidad desde el banco.