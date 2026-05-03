VIDEO. Messi se robó todas las miradas en el GP de Miami de Fórmula 1: este piloto se llevó la mayor bendición
El astro argentino del fútbol estuvo en el paddock compartiendo con pilotos e ingenieros. El “10” visitó los boxes de Mercedes e incluso se subió al monoplaza del líder Kimi Antonelli. Además, también compartió un largo momento con Franco Colapinto.
Messi se sube al monoplaza de Kimi Antonelli
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