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Agencia Nacional de Ciberseguridad por presunta filtración de datos: “Estos ya estaban dando vueltas en internet”

La directora de la entidad descartó una vulneración del sistema, aunque sí confirmó un acceso indebido a una plataforma mediante el robo de credenciales institucionales.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Galeanu Mihai

La directora nacional (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Michelle Bordachar, abordó la polémica generada por un presunto ciberataque y filtración de datos que manejan organismos públicos y privados.

En diálogo con T13 a la hora, Bordachar afirmó “desde hace muchos años ha habido filtraciones y estos datos ya estaban dando vueltas en internet. Una vez que un dato se filtra es muy difícil poder eliminarlo en internet”.

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Luego añadió que “hay un montón de datos personales dando vueltas por casos de filtraciones de los últimos diez años. Lo que pasó esta vez es que estos actores de amenaza tomaron esa información, la ordenaron y la correlacionaron”.

“La vulneración de datos está”

“Lo que se descartó fue la vulneración del sistema, la vulneración de datos está. Lamentablemente ya estaban circulando de antes”, remarcó.

Hasta ahora, según informó la directora de la ANCI, se ha confirmado una vulneración de datos en una plataforma —cuya identidad no reveló por razones de seguridad—, aunque precisó que no se trató de un hackeo, sino del robo de las credenciales institucionales de un trabajador.

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