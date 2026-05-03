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Figura del Arsenal iguala histórica marca de Alexis Sánchez tras 11 años y amenaza un récord de Henry

Viktor Gyökeres está firmando una sensacional temporada debut con los “Gunners”, igualando registros que solo habían logrado dos leyendas del club.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jamie McDonald

Arsenal sigue en plena lucha tanto en la Premier League como en la Champions, donde hay una figura que ha destacado durante la temporada, pese a algunas críticas.

Se trata de Viktor Gyökeres, delantero sueco que llegó al cuadro londinense a inicios de campaña para ser el “9” que necesitaba Mikel Arteta y que, en varios pasajes, ha cumplido con creces.

De hecho, el ex Sporting de Lisboa acaba de igualar una marca que ostentaba Alexis Sánchez desde hace 11 años, cuando el chileno vivía uno de los mejores momentos de su carrera.

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Con su doblete ante Fulham en la última jornada de Premier League, superó la barrera de los 20 goles en todas las competencias en su temporada debut con los “Gunners”, algo que no ocurría desde que el “Niño Maravilla” lo lograra en la campaña 2014/2015.

En su primera temporada con Arsenal, tras llegar desde Barcelona, Sánchez anotó 25 goles, quedando a solo uno del récord absoluto del club en un año debut, marca que pertenece a su máximo ídolo, Thierry Henry, con 26 conquistas.

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