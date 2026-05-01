Chile sigue en la “lista negra” de Estados Unidos: se debe a problemas de propiedad intelectual

Chile volvió a quedar en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” del Informe Especial 301, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (EE.UU.), que identifica a países con debilidades en la protección de la propiedad intelectual.

El reporte señala que Chile mantiene problemas en la aplicación de normas comprometidas en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., especialmente en la lucha contra la piratería digital y la protección de contenidos en línea.

Entre las observaciones, se menciona una baja en la persecución de delitos por derechos de autor —según cifras del Instituto Nacional de Propiedad Industrial— y un marco legal considerado insuficiente para que los proveedores de internet actúen con rapidez frente a contenidos ilegales.

También se advierte sobre prácticas extendidas como transmisión ilegal, uso de aplicaciones piratas y robo de señales.

El informe insiste en avanzar en ajustes regulatorios, como la ratificación del convenio UPOV 1991 y mejoras en el sistema de patentes, especialmente en el ámbito farmacéutico.

Pese a las críticas, se reconocen avances en fiscalización por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Servicio Nacional de Aduanas.

Cabe mencionar que Chile comparte esta categoría con países como China, India y Rusia, en un informe que evalúa el estado global de la protección de la propiedad intelectual.