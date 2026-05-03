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“Pensábamos que ese día iba a morir”: hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio a cuatro meses de la captura de su padre

“Nicolasito” recordó el audio que su padre le envió durante el ataque y habló del giro espiritual que ha experimentado el exmandatario en la cárcel.

Ruth Cárcamo

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Nicolás Maduro Guerra se refirió por primera vez a la incursión militar de Estados Unidos que depuso a su padre, el entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro, durante la madrugada del 3 de enero en Caracas.

En entrevista con El País, el diputado –conocido popularmente como “Nicolasito”– recordó el audio que su padre alcanzó a grabarle ese día, tras el primer bombardeo que sacudió a la capital venezolana.

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“Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante”, rememoró a cuatro meses del ataque que dejó 83 muertos, entre soldados y civiles.

“Mi papá nunca había sido así”

“Él pensaba que ese día moría”, añadió el único hijo de Maduro, de 35 años, reconociendo que “todos pensábamos que ese día iba a morir”.

También afirmó que graba las llamadas que recibe de su padre desde la cárcel en Estados Unidos, donde –según contó– ha estado leyendo la Biblia. “Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos”, dijo.

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“Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: ‘Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108′“, agregó.

Maduro Guerra comentó que hay una pregunta que su padre se debe estar haciendo, y que él también se hace: “¿Qué hice o no hice que pudo haber evitado el 3 de enero?”. La respuesta, a su juicio: “Fue una suma. De agresión, de sanciones, de errores. De intereses. De todo”.

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