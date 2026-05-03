“No fue de los mejores partidos que hayamos hecho”: Pellegrini destaca la efectividad de su Real Betis para golear al colista de La Liga / Agencia Getty

Este domingo, el Real Betis aprovechó de aniquilar una mala racha de partidos jugando en La Cartuja por La Liga Española.

El cuadro verdiblanco recibió al colista de la tabla, el Real Oviedo, y volvió a ganar en casa, algo que no lograban por el torneo local desde el 1 de febrero, cuando vencieron en su momento al Valencia.

Desde entonces, pasaron seis juegos hasta esta jornada, cuando mostraron una alta efectividad para imponerse 3-0.

Cucho Hernández fue la gran figura del Real Betis al despacharse con un doblete, mientras que Abde Ezzalzouli fue el autor del otro tanto.

¡SELLO CAFETERO EN EL TRIUNFO DEL BETIS! Cucho Hernández fue la gran figura y marcó un doblete en la victoria por 3-0 de su equipo ante Real Oviedo en #LaLiga. pic.twitter.com/zD8Mfc31By — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Con esta victoria, el Real Betis suma 53 puntos, afianzándose con la chance de clasificar a la Europa League al ubicarse quintos, a falta de cuatro fechas para el final.

“Hay que ir matemáticamente clasificados. El equipo fue muy efectivo, aunque quizá no haya sido de los mejores partidos que hayamos hecho, pero hace tiempo no ganábamos aquí, mantuvimos una buena seguridad defensiva. No creamos gran volumen, pero estuvimos certeros”, destacó Manuel Pellegrini en conferencia de prensa, valorando el hecho de mantenerse invictos (7 puntos de 9) tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Europa League.

“Pudimos ya centrarnos solamente en la Liga. Si bien la Europa League es llamativa para intentar ganarla, también es traicionera, puedes perder la final y queda fuera de Europa. Hubiera sido difícil mantener los dos frentes de la misma manera, el equipo se supo reponer psicológicamente de esa derrota”, concluyó el “Ingeniero”.