Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza mientras compartía con amigos en San Miguel

Durante la madrugada de este domingo, un hombre fue atacado a balazos en la comuna de San Miguel, región Metropolitana, quedando en riesgo vital.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas a las afueras de un edificio residencial ubicado en la calle San Petersburgo, cuando el afectado se encontraba compartiendo con unos amigos .

En ese momento, “un sujeto premunido con un arma de fuego, va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones”, detalló el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur.

En riesgo vital

En medio del ataque, la víctima –de nacionalidad extranjera– recibió un impacto de balístico en la cabeza , por lo que fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde permanece grave y en riesgo vital.

“Respecto al sujeto que le habría disparado, huyó del lugar en un vehículo”, añadió Briones. Hasta el sitio del suceso se trasladó personal del Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar las diligencias correspondientes.