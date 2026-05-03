Universidad de Chile sigue mostrando una clara mejoría de la mano de Fernando Gago y este fin de semana lo ratificó con el contundente 5-0 sobre Deportes La Serena por la Copa de la Liga.

Sin embargo, más allá del gran nivel colectivo del equipo, una de sus figuras aún no logra despegar: Lucas Assadi.

El “10” del “Romántico Viajero” viene recién reintegrándose tras una lesión que le impidió cerrar de buena forma la temporada 2025 y, desde entonces, no ha logrado recuperar su mejor versión. A esto se suma un factor personal que también podría estar afectándolo.

A través de sus redes sociales, el volante compartió una emotiva publicación dedicada a su abuela, quien falleció hace un par de semanas.

“Segundo partido ya sin ti, mi abuelita hermosa. Esta vez en tu ciudad, donde me recibías con amor y cariño todos los veranos. Sé que me cuidarás desde el cielo de aquí en adelante, te amo”, escribió Assadi en su cuenta de Instagram.