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VIDEO. Explosivo ingreso de Cepeda no le bastó al Elche para remontar: ojo a lo que hizo en su primera jugada

El seleccionado chileno fue suplente y entró en la recta final ante Celta de Vigo para intentar rescatar un punto. En su primera jugada provocó un penal, pero no fue suficiente para empatar.

Javier Catalán

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Getty Images / Quality Sport Images

La lucha por la permanencia en La Liga de España sigue más encendida que nunca y este domingo Elche no aprovechó la oportunidad de prácticamente asegurar su salvación.

Por la jornada 34 del torneo, los ilicitanos tuvieron una dura visita ante Celta de Vigo, donde cayeron por 3-1. Lucas Cepeda comenzó como suplente, pero tuvo un ingreso muy activo en la segunda mitad.

El ex Colo Colo entró al minuto 77, cuando su equipo ya perdía 2-0 con goles de Hugo Álvarez e Iago Aspas. En su primera intervención, el chileno envió un centro al área que terminó en penal para los “franjiverdes”, el cual fue convertido por Rafa Mir para descontar y reavivar la ilusión.

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Sin embargo, el intento de remontada duró poco, ya que apenas unos minutos después Borja Iglesias selló el triunfo para los locales.

Con este resultado, Elche se mantiene con 38 puntos en el puesto 14 de La Liga, a cuatro unidades de la zona de descenso, que actualmente marca Sevilla, donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

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