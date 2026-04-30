Decretan prisión preventiva para cuatro imputados por secuestro de empresario en San Miguel

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Este jueves, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro sujetos detenidos por el secuestro con extorsión de un empresario, hecho ocurrido en la comuna de San Miguel.

Según se informó, la víctima de 84 años —identificada como Jorge Vera— permaneció retenida durante ocho días en distintos puntos de la capital.

El adulto mayor, además, es insulinodependiente, lo que elevó la preocupación por su estado de salud durante el cautiverio.

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La audiencia se extendió por cerca de dos horas y se desarrolló bajo carácter reservado, instancia en la que se expusieron antecedentes sobre la participación de los imputados, tres de nacionalidad venezolana y uno chileno.

Finalmente, el tribunal determinó aplicar la medida cautelar más gravosa y fijó un plazo de investigación de 120 días para esclarecer los hechos.