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VIDEO. Joven chilena se vuelve viral tras dar a luz en el baño: no sabía estaba embarazada

La mujer relató que tuvo a su hijo en el baño de la casa de sus padres, en medio de un embarazo asintomático que no detectó.

Verónica Villalobos

Joven chilena se vuelve viral tras dar a luz en el baño: no sabía estaba embarazada

Una joven chilena se volvió viral en redes sociales tras compartir una impactante experiencia: dio a luz en el baño de la casa de sus padres sin saber que estaba embarazada.

Se trata de Belén González, quien a través de su cuenta de TikTok relató su caso, el que rápidamente acumuló miles de reproducciones e interacciones. Según explicó, tras someterse a una manga gástrica en 2024, experimentó alteraciones en su ciclo menstrual que le hicieron normalizar la ausencia de su periodo.

En 2025, en mayo, cuando mi periodo tampoco me llegó, no tuve ningún tipo de susto de pensar que podía ser un embarazo. Todo normal, hasta el 12 de enero de este año cuando nació Juan Pablo, mi bebé. Nació en el baño de la casa de mis papás”, contó.

El parto ocurrió de manera inesperada, en medio de un fuerte malestar físico. “Cuando llega mi mamá, entra al baño y me revisa mi zona íntima y dice: ‘hija, está asomándose un bebé’. Yo de forma desesperada y en shock le digo que es imposible”, recordó.

En ese momento, su padre llamó a una ambulancia, pero el nacimiento ocurrió antes de que pudieran trasladarla. “Yo pujé y Juan Pablo cayó al piso. Yo lo veo y empiezo a gritar. Mi mamá lo toma con toallas, lo envuelve y Juan Pablo empezó a llorar”, relató.

La joven insistió en que nunca sospechó su embarazo. “Yo no sabía que estaba embarazada. Fueron momentos de shock, de mucho grito y desesperación”, señaló, agregando que su hijo nació completamente sano.

Finalmente, reflexionó sobre la experiencia: “Todo lo que viví hizo que la maternidad para mí sea mucho más extrema y darme cuenta que las mujeres somos invencibles”.

@belugonzalezcid

Mi primera vez contando una historia… me puse nerviosa y no fluyó tan bien JAAJA sepan perdonarme #storytime #embarazo #maternidad #fyp #parati

♬ sonido original - Belu 🌼🌱✨💛

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