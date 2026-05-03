Detienen a conductor en Santiago tras ofrecer dinero a Carabineros para evitar infracción vehicular

Detienen a conductor en Santiago tras ofrecer $25 mil a Carabineros para evitar infracción vehicular / Diego Martin

Este domingo, un hombre fue detenido por el delito de cohecho luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros durante un control vehicular realizado en calle Prat, en plena región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal de la 4ª Comisaría efectuaba patrullajes preventivos en el sector. En ese contexto, los funcionarios detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante.

Al momento del control, el individuo reconoció que no contaba con licencia de conducir y que nunca la había obtenido, motivo por el cual se le informó el retiro de circulación del vehículo.

Ante esta situación, el sujeto —identificado con las iniciales E.M., de nacionalidad haitiana y con cédula de identidad provisoria— ofreció $25.000 a los funcionarios con el fin de evitar la infracción, llegando incluso a entregar el dinero.