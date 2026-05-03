;

Detienen a conductor en Santiago tras ofrecer dinero a Carabineros para evitar infracción vehicular

El hecho se produjo tras un patrullaje preventivo, luego de que el vehículo fuera detectado circulando en zigzag.

Javiera Rivera

Detienen a conductor en Santiago tras ofrecer $25 mil a Carabineros para evitar infracción vehicular

Detienen a conductor en Santiago tras ofrecer $25 mil a Carabineros para evitar infracción vehicular / Diego Martin

Este domingo, un hombre fue detenido por el delito de cohecho luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros durante un control vehicular realizado en calle Prat, en plena región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal de la 4ª Comisaría efectuaba patrullajes preventivos en el sector. En ese contexto, los funcionarios detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante.

Revisa también

ADN

Al momento del control, el individuo reconoció que no contaba con licencia de conducir y que nunca la había obtenido, motivo por el cual se le informó el retiro de circulación del vehículo.

Ante esta situación, el sujeto —identificado con las iniciales E.M., de nacionalidad haitiana y con cédula de identidad provisoria— ofreció $25.000 a los funcionarios con el fin de evitar la infracción, llegando incluso a entregar el dinero.

Debido a lo anterior, fue detenido en el lugar por el delito de cohecho y quedó a disposición de la justicia.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad