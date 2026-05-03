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VIDEOS. La UC rescata un empate y se mantiene con vida en la Copa de la Liga: Melo tapa dos penales y amarga a la UdeC

En un partido lleno de emociones, Universidad Católica resistió con 10 jugadores, pero ahora está obligada a ganarle a Ñublense.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo, Universidad Católica obtuvo un amargo empate ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga, resultado que complica sus opciones de clasificar a semifinales, considerando la buena campaña de Ñublense.

En el Estadio Ester Roa Rebolledo, los cruzados igualaron 2-2 ante el “Campanil” y, además, debieron jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos, en un duelo exigente pensando en su próximo desafío ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

La apertura de la cuenta fue para los locales, que bajo la lluvia de Collao se adelantaron con un tanto de Agustín Urzi (2’), quien definió en el mano a mano ante Darío Melo tras una gran habilitación de Jeison Fuentealba.

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Sin embargo, los dirigidos por Daniel Garnero reaccionaron rápido y empataron a través de Matías Palavecino (12’), quien convirtió un penal tras falta de Osvaldo González sobre Juan Francisco Rossel.

La remontada parcial llegó con Diego Corral (24’), que aprovechó un rebote del portero José Sanhueza tras un tiro libre para poner el 2-1. No obstante, al cierre del primer tiempo, José Salas fue expulsado en la UC por doble amarilla en pocos minutos, condicionando el resto del encuentro.

En la segunda mitad, la UdeC tomó el control y encontró el empate mediante David Retamal (80’), quien se proyectó en ataque y marcó un golazo.

Los locales incluso tuvieron la opción de quedarse con la victoria, luego de un penal cometido por el “Cimbi” Cuevas sobre Fuentealba, pero Darío Melo se lució al contener en dos ocasiones el remate de Cecilio Waterman.

Con este resultado, Universidad Católica queda con 7 puntos en el Grupo B, a tres de Ñublense, líder de la zona. En tanto, Universidad de Concepción queda prácticamente eliminada con 4 unidades.

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