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AUDIO. “Desconocer lo de Alexis es tapar el sol con un dedo, pero a la U no le ha ido bien con la repatriación de jugadores”

En conversación con ADN Deportes, Víctor Hugo Castañeda se refirió al posible arribo del tocopillano al Centro Deportivo Azul.

Javier Catalán

Víctor Hugo Castañeda en diálogo con ADN Deportes

Víctor Hugo Castañeda en diálogo con ADN Deportes

03:10

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La Universidad de Chile juega en estos momentos ante Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga y, en la previa del encuentro, un histórico exjugador y técnico de los azules analizó el presente del club.

Víctor Hugo Castañeda conversón con los micrófonos de ADN Deportes en los pasillos del Estadio La Portada, donde valoró gratamente el trabajo de los canteranos azules y entregó su opinión sobre el posible fichaje de Alexis Sánchez.

“La U siempre ha sacado buenos jugadores, se han quemado generaciones completas por no tener ese respaldo de atrás, y hoy si lo tienen. Charles, Marcelo Díaz, son como un paraguas para absorber la presión de los muchachos”, comenzó diciendo el bicampeón en 1994 y 1995.

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No hay que olvidar que hacen unos años atrás los que salvaron a la U fueron Osorio y Assadi, con 17, 18 años cada uno. Assadi le ha costado despegar producto de lo mismo a lo mejor, porque asumió responsabilidades para las cuales no estaba preparado”, agregó.

Al ser consultado por un eventual arribo de Alexis Sánchez al CDA, señaló que “desconocer lo de Alexis, lo que hizo en la selección y en sus clubes, es tapar el sol con un dedo. Ahora, la U no ha tenido buenas experiencias con la repatriación de jugadores, exceptuando lo de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Hay que ver en que condiciones está, si le gustaría, cuales son las ganas y una serie de cosas que hay que resolver antes de prometer”, cerró Castañeda.

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