Delincuentes armados y con overoles blancos intentan robar banco en Conchalí: huyeron y quemaron auto en Lo Espejo
Al menos seis encapuchados amenazaron al jefe del recinto para acceder a las bóvedas, pero la activación de protocolos de seguridad permitió frustrar el robo.
Durante la mañana de este sábado, un violento intento de robo afectó a una sucursal de BancoEstado en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, hecho que fue frustrado por Carabineros.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:20 horas, cuando el jefe de la sucursal, trabajadores y vigilantes ingresaban al recinto para iniciar la jornada laboral.
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Según registros de cámaras de seguridad, al menos seis encapuchados, vestidos con overoles blancos y movilizados en un vehículo, llegaron hasta el lugar portando armas de fuego.
Huyen y queman vehículo
Los individuos obligaron al jefe del recinto a dirigirse hacia las bóvedas; sin embargo, de manera paralela se activaron los protocolos de seguridad del banco, alertando a Carabineros y a personal de seguridad municipal.
Con la llegada de las autoridades, los delincuentes desistieron del asalto y escaparon a bordo del vehículo en que habían llegado, el cual abandonaron a los pocos metros. En su interior se encontraron diversas especies destinadas a facilitar el delito.
La banda además contaba con un segundo automóvil, del cual los sujetos descendieron e incendiaron en la comuna de Lo Espejo. Carabineros confirmó que mantenía encargo vigente por robo.
Desde la institución uniformada informaron que la Fiscalía ya fue notificada y que equipos especializados desarrollan diligencias para identificar y capturar a los responsables.
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