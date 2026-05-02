Delincuentes armados y con overoles blancos intentan robar banco en Conchalí: huyeron y quemaron auto en Lo Espejo

Durante la mañana de este sábado, un violento intento de robo afectó a una sucursal de BancoEstado en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, hecho que fue frustrado por Carabineros .

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:20 horas, cuando el jefe de la sucursal, trabajadores y vigilantes ingresaban al recinto para iniciar la jornada laboral.

Según registros de cámaras de seguridad, al menos seis encapuchados , vestidos con overoles blancos y movilizados en un vehículo, llegaron hasta el lugar portando armas de fuego.

Huyen y queman vehículo

Los individuos obligaron al jefe del recinto a dirigirse hacia las bóvedas; sin embargo, de manera paralela se activaron los protocolos de seguridad del banco, alertando a Carabineros y a personal de seguridad municipal.

Con la llegada de las autoridades, los delincuentes desistieron del asalto y escaparon a bordo del vehículo en que habían llegado, el cual abandonaron a los pocos metros . En su interior se encontraron diversas especies destinadas a facilitar el delito.

Agencia UNO Ampliar

La banda además contaba con un segundo automóvil, del cual los sujetos descendieron e incendiaron en la comuna de Lo Espejo. Carabineros confirmó que mantenía encargo vigente por robo.