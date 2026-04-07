Inseguridad en el comercio: 6 de cada 10 establecimientos fueron blanco de la delincuencia en el cierre de 2025

La inseguridad se ha consolidado como un problema estructural para el desarrollo económico en Chile. Así lo demuestra la última Encuesta de Victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El estudio precisó que el 61,2% de los establecimientos comerciales del país fue blanco de algún delito durante el segundo semestre de 2025.

El informe, que consultó a 1.209 puntos de venta en las principales zonas urbanas entre enero y marzo de 2026, revela una realidad crítica para el sector servicios y turismo.

A nivel regional, el escenario es heterogéneo. Mientras que Iquique experimentó un alza alarmante en su tasa de victimización, saltando del 50,8% al 60,7%, otras zonas mostraron descensos estadísticamente significativos.

Valparaíso-Viña del Mar bajó del 71,9% al 54,5%; Concepción-Talcahuano descendió al 56,8% y Puerto Montt llegó al 44,4%. No obstante, estas cifras siguen siendo elevadas y mantienen en alerta a los locatarios.

Sectores críticos

Al analizar por rubro, el segmento de tiendas por departamentos, supermercados y farmacias presenta la situación más grave, con una victimización que alcanza el 93,2%.

Le siguen las estaciones de servicio y logística con un 67,4%, y otros minoristas con un 60%. En contraste, el sector de hoteles y restaurantes registró una mejora, situándose en un 55,2%.

Frente a estos datos, José Pakomio, presidente de la CNC, advirtió sobre un fenómeno psicológico preocupante entre los comerciantes.

“Aunque observamos una baja en la percepción de inseguridad en los barrios comerciales, esto no necesariamente es una buena noticia”, comentó.

“Lo que podría estar ocurriendo es que muchos locatarios se están acostumbrando a convivir con el delito, lo que refleja una preocupante normalización de una realidad que sigue siendo altamente riesgosa”, agregó.

Modalidades y detalles de los ataques

El hurto hormiga (26,9%) lidera la lista de incidentes, seguido por el hurto general (23,8%) y daños materiales (23,7%).

Un dato clave es la organización de los delincuentes: el 52,6% de las víctimas señaló que los delitos fueron cometidos por bandas, frente a un 32,2% que identificó a un solo individuo.

Además, la frecuencia de los ataques es abrumadora: en el hurto hormiga, el 88,4% de los locales fue afectado más de una vez, con una media de 56 incidentes en el periodo.

“Muchos locales que sufren delitos vuelven a ser afectados en reiteradas ocasiones, lo que demuestra que aún existen debilidades en la capacidad de disuasión y control frente a estos hechos”, expresó Pakomio, hablando de la revictimización.

La falta de denuncias

La desconfianza en el sistema es profunda: el 57% de los afectados no denunció. Las razones principales son la falta de fe en la eficacia del proceso (54,3%), la consideración de que el monto es bajo (33,1%) o lo engorroso del trámite (28,5%).

Como respuesta, el comercio ha debido autofinanciar su seguridad. Un 74% tiene gastos fijos mensuales en esta área, que oscilan entre los $7,7 millones en grandes tiendas y los $758 mil en pequeños minoristas.

Finalmente, el estudio asocia el comercio ilegal con la delincuencia, ya que el 69% de los negocios cercanos al ambulantaje fue victimizado.

Pese a que el 81% de los comerciantes desaprueba la gestión del Congreso y los Tribunales, existe un aire de esperanza: un 65% cree que la delincuencia bajará en los próximos seis meses, una expectativa impulsada por el reciente cambio de Gobierno.