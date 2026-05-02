Williams Alarcón vuelve a jugar en Boca Juniors tras más de dos meses y aportó con una asistencia / ESPN

Este sábado, Boca Juniors presentó novedades en su visita a Central Córdoba por el Torneo de Apertura, buscando dosificar en medio de los dos partidos que le corresponden por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al respecto, quien tuvo su oportunidad de volver a las canchas fue el volante chileno Williams Alarcón.

El ex Unión La Calera no jugaba desde hace más de dos meses, cuando los xeneizes empataron con Gimnasia Mendoza.

Williams Alarcón jugó hasta los 76 minutos y fue importante en el desarrollo del cotejo, pues asistió a Alan Velasco para la apertura de la cuenta en favor de Boca Juniors en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El cuadro de la Ribera pudo imponerse hasta llegar al 2-1 final con el que cerraron la fase regular del Torneo de Apertura como líderes del Grupo B, salvo que Estudiantes de La Plata los supere si logran superar este sábado a Platense.