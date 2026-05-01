Broma musical en Inglaterra: Michael Jackson debutó como DT del Burnley y los hinchas del Leeds le dedicaron canción

El fútbol inglés siempre deja momentos para recordar, y la fecha 35 de la Premier League no fue la excepción, esta vez protagonizado por el Burnley y Leeds United.

El elenco de los “Clarets” despidió a su entrenador Scott Parker tras consumarse el descenso del equipo, y en su lugar fue asumido por Michael Jackson, quien comparte nombre con el fallecido cantante estadounidense.

Esto dio paso a una infinidad de bromas en redes sociales en la previa de su partido como visitante ante el Leeds United, quienes no desaprovecharon la oportunidad.

Los locales se impusieron 3-1 al Burnley con goles de Stach, Okafor y Calvert-Lewin, y una vez terminado el encuentro el sonidista del estadio puso la canción “Smooth criminal” de Michael Jackson para burlarse del entrenador rival.

Los hinchas del Leeds soltaron risas al escuchar el tema, e inmediatamente comenzaron a bailar y cantar frente a la tribuna visitante.