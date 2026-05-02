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VIDEO. Patricia Bullrich advierte de cara al futuro de Galvarino Apablaza: “Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida en la cárcel”

La parlamentaria trasandina reiteró que el exfrentista deberá enfrentar la justicia.

Javiera Rivera

“Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida en la cárcel”: Patricia Bullrich por paradero de Galvarino Apablaza

“Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida en la cárcel”: Patricia Bullrich por paradero de Galvarino Apablaza

Este sábado, la senadora y exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió al paradero del exfrentista Galvarino Apablaza, asegurando que será encontrado y enfrentará la justicia.

En conversación con T13, la parlamentaria abordó los desafíos en materia de seguridad que comparten Chile y Argentina, además del caso de Apablaza, requerido por la justicia chilena por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

“Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida (...) en la cárcel”, afirmó Bullrich, en referencia a la actual situación del exfrentista, quien se encuentra prófugo tras desaparecer en territorio argentino antes de concretarse su extradición.

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Durante la entrevista, la exministra también analizó el combate al crimen organizado transnacional, señalando que “la frontera no existe en la seguridad”, en alusión a la necesidad de coordinación entre países para enfrentar delitos como el narcotráfico.

En esa línea, advirtió sobre la situación en el norte de Chile, apuntando específicamente a la zona de Iquique, desde donde —según indicó— “sale un montón de productos sin ningún tipo de control”, lo que impacta no solo a Chile, sino también a otros países de la región.

Respecto al caso de Galvarino Apablaza, la senadora explicó que durante su gestión se realizaron cambios en el sistema de refugio en Argentina, el cual —según acusó— permitía la protección de personas vinculadas a delitos graves.

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Galvarino Apablaza

En ese sentido añadió que, pese a que la Corte Suprema argentina aprobó su extradición a Chile, el imputado logró evadir a la justicia con apoyo de redes cercanas.

Actualmente, el exfrentista se mantiene prófugo, mientras las autoridades argentinas han ofrecido una recompensa para dar con su paradero.

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