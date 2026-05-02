Maximiliano Gutiérrez vuelve a anotar para darle la clasificación a Independiente a los playoffs del Torneo de Apertura y amargó a un ex DT de la U / ESPN

En la última fecha por la fase regular del Torneo de Apertura en Argentina, Maximiliano Gutiérrez se transformó en el héroe de Independiente.

El “Rojo” debía asegurar su lugar en la postemporada apuntando a un triunfo en el Nuevo Gasómetro ante un San Lorenzo que llegaba invicto a este juego desde que Gustavo Álvarez llegó a la banca azulgrana.

El extremo chileno fue titular y comenzó aportando temprano, cuando a los 16 minutos desbordó para la arremetida de Matías Abaldo, que abrió la cuenta para los de Avellaneda.

¡EL GOL CON EL QUE COMENZÓ LA CLASIFICACIÓN! Maxi Gutiérrez vio solo a Abaldo por el segundo palo y le metió un gran pase para que el uruguayo venza a Devecchi y anote el primero del Rojo en el Nuevo Gasómetro. pic.twitter.com/VTwuEppDaU — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

En el segundo tiempo, Maximiliano Gutiérrez consolidó su gran actuación al convertir su segundo gol en los últimos tres partidos con Independiente, cerrando en el área para finiquitar una asistencia de Abaldo.

¡UN CALCO! Como en el primer gol pero con las posiciones invertidas… En esta ocasión, Abaldo condujo y asistió a Maxi Gutiérrez para anotar el segundo del 2-1 de Independiente ante San Lorenzo. pic.twitter.com/0fQy0rImDJ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

El posterior descuento de Ezequiel Herrera se hizo insuficiente para San Lorenzo, que terminó lamentando una derrota 2-1 con la que Gustavo Álvarez sufrió su primera caída dirigiendo a los de Boedo, en contraste con un Maxi Gutiérrez que fue el héroe en la clasificación de Independiente a la postemporada en el fútbol argentino.

Cabe apuntar que, de los otros chilenos en el “Rojo”, Luciano Cabral no tuvo acción y Lautaro Millán disputó los últimos 25 minutos del encuentro.