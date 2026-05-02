VIDEOS. Maximiliano Gutiérrez vuelve a anotar para darle la clasificación a Independiente a los playoffs del Torneo de Apertura y amargó a un ex DT de la U
El extremo formado en Huachipato fue la figura en el triunfo del “Rojo” ante San Lorenzo en la última fecha de la fase regular.
En la última fecha por la fase regular del Torneo de Apertura en Argentina, Maximiliano Gutiérrez se transformó en el héroe de Independiente.
El “Rojo” debía asegurar su lugar en la postemporada apuntando a un triunfo en el Nuevo Gasómetro ante un San Lorenzo que llegaba invicto a este juego desde que Gustavo Álvarez llegó a la banca azulgrana.
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El extremo chileno fue titular y comenzó aportando temprano, cuando a los 16 minutos desbordó para la arremetida de Matías Abaldo, que abrió la cuenta para los de Avellaneda.
En el segundo tiempo, Maximiliano Gutiérrez consolidó su gran actuación al convertir su segundo gol en los últimos tres partidos con Independiente, cerrando en el área para finiquitar una asistencia de Abaldo.
El posterior descuento de Ezequiel Herrera se hizo insuficiente para San Lorenzo, que terminó lamentando una derrota 2-1 con la que Gustavo Álvarez sufrió su primera caída dirigiendo a los de Boedo, en contraste con un Maxi Gutiérrez que fue el héroe en la clasificación de Independiente a la postemporada en el fútbol argentino.
Cabe apuntar que, de los otros chilenos en el “Rojo”, Luciano Cabral no tuvo acción y Lautaro Millán disputó los últimos 25 minutos del encuentro.
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