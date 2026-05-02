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VIDEO. Tiane Endler clasifica a su tercera final de Champions Femenina con Lyonnes: cuándo es y quién será su rival

La arquera chilena se redimió de sus errores en la ida ante Arsenal y en Francia lideró la épica remontada de su equipo.

Javier Catalán

Foto: @ol__lyonnes

Foto: @ol__lyonnes

Christiane Endler sigue haciendo historia para el fútbol femenino chileno y este sábado volvió a meterse en la final de la Champions League tras una gran remontada.

La arquera de Olympique de Lyon fue titular y disputó todo el partido ante Arsenal, que llegaba al duelo de vuelta con una ventaja de 2-1, serie en la que “Tiane” había sido protagonista por un par de errores.

Sin embargo, en Francia tuvo su revancha y, en un partidazo, su equipo logró imponerse por 3-1 (4-3 en el global) para avanzar a la final del torneo.

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Esta será la tercera final de Champions League que Endler dispute en su carrera. Anteriormente, ganó el título en 2022 y en 2024 cayó ante Barcelona, ambas con el conjunto francés.

En esta edición, el Lyon se medirá ante el ganador del cruce entre Barcelona y Bayern Múnich, que definirán la llave este domingo tras empatar 1-1 en la ida. La final se jugará el próximo 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo, Noruega.

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