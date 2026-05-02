Tabilo enfrentará a Zizou Bergs por el título del Challenger de Aix-en-Provence: horario de la final y quién transmite por TV
El número 1 de Chile buscará volver a ganar el trofeo, el cual ya levantó en 2024.
Alejandro Tabilo clasificó este sábado en Aix-en-Provence a su segunda final en lo que va del 2026, siendo esta vez la primera a nivel Challenger.
El número 1 de Chile jugó ya una definición en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde perdió increíblemente ante el argentino Tomás Etcheverry.
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Este domingo, el 43 del ranking ATP buscará su revancha, aunque sea en un torneo de menor valía respecto a la definición que dilapidó en suelo brasileño, en un campeonato que ya ganó en 2024.
La final en el Challenger de Aix-en-Provence, además, tendrá la dificultad adicional de enfrentarlo con el belga Zizou Bergs, 44 del mundo, enemigo público del tenis chileno tras el torpe choque con el que impactó a Cristian Garin en la serie de Copa Davis entre Bélgica y nuestro país el año pasado, donde su agresión quedó sin sanción alguna.
A eso se suma que el europeo tiene ventaja de 2-0 en el historial con Alejandro Tabilo: lo eliminó en la primera ronda de Roland Garros en 2024 y en la segunda fase del ATP 500 de Tokio en 2025.
La final del Challenger de Aix-en-Provence entre Alejandro Tabilo y Zizou Bergs se disputará este domingo 3 de mayo, no antes de las 09:00 horas de Chile, y se podrá seguir gratuitamente a través de la plataforma de Challenger TV.
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