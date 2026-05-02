Tabilo enfrentará a Zizou Bergs por el título del Challenger de Aix-en-Provence: horario de la final y quién transmite por TV / Instragram @tabilo97

Alejandro Tabilo clasificó este sábado en Aix-en-Provence a su segunda final en lo que va del 2026, siendo esta vez la primera a nivel Challenger.

El número 1 de Chile jugó ya una definición en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde perdió increíblemente ante el argentino Tomás Etcheverry.

Este domingo, el 43 del ranking ATP buscará su revancha, aunque sea en un torneo de menor valía respecto a la definición que dilapidó en suelo brasileño, en un campeonato que ya ganó en 2024.

La final en el Challenger de Aix-en-Provence, además, tendrá la dificultad adicional de enfrentarlo con el belga Zizou Bergs, 44 del mundo, enemigo público del tenis chileno tras el torpe choque con el que impactó a Cristian Garin en la serie de Copa Davis entre Bélgica y nuestro país el año pasado, donde su agresión quedó sin sanción alguna.

A eso se suma que el europeo tiene ventaja de 2-0 en el historial con Alejandro Tabilo: lo eliminó en la primera ronda de Roland Garros en 2024 y en la segunda fase del ATP 500 de Tokio en 2025.

La final del Challenger de Aix-en-Provence entre Alejandro Tabilo y Zizou Bergs se disputará este domingo 3 de mayo, no antes de las 09:00 horas de Chile, y se podrá seguir gratuitamente a través de la plataforma de Challenger TV.