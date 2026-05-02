¿Hayley Williams en Chile? Filtran imagen que confirmaría concierto de la líder de Paramore en el país / Getty Images

Tras una serie de especulaciones, todo parece indicar que Hayley Williams, vocalista del grupo Paramore, llegaría a Chile en un futuro cercano.

La artista poco a poco ha ido anunciando nuevas fechas de su gira “The Hayley Williams Show”, el cual esta proyectado para noviembre de 2026 en Sudamérica.

Precisamente para noviembre de este año tendrá un concierto en Brasil. Sin embargo, esta no sería su única parada en la región, ya que recientemente dio pistas de un posible paso por nuestro país.

¿Hayley Williams viene a Chile?

Williams publicó en su sitio web una fotografía en la que aparece una lista escrita a mano con distintas ciudades del mundo que formarán parte de su gira como solista.

Para sorpresa de muchos, dentro del listado publicado por la cantante se encuentra nada más y nada menos que Santiago de Chile.

La fotografía aparece publicada en la página oficial de Williams, dentro del apartado “Trash” (revisar acá).

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De tal forma, solamente queda esperar una confirmación oficial por parte de la artista, en donde se detalle el recinto y la fecha en que tocaría por primera vez como solista en Chile.