Endler sufre en la Champions League femenina: una jugada cambió el partido

Christiane Endler fue titular en el Olympique de Lyon por el partido de ida en semifinales de la Champions League femenina, donde cayó por 2-1 ante el Arsenal.

El equipo francés se había puesto en ventaja con un gol de Jule Brand a los 18 minutos del primer tiempo, sin embargo todo cambió en una jugada que tuvo a la chilena involucrada.

El conjunto “Gunner” tuvo un tiro libre desde el sector de la izquierda, que fue ejecutado a ras de suelo. Endler tuvo una salida en falso donde no pudo contener el balón, y terminó en un gol en contra de Ingrid Syrstad Engen en los 58´.

La guardameta chilena volvió a tener una desafortunada jugada en los 83´, tras un mal pase hacia atrás que no pudo ser interceptado por la defensora noruega.

Esto obligó a una salida rápida de “Tiane”, pero chocó con su compañera y quedó el balón servido para Olivia Smith, quien puso el 2-1 definitivo. A pesar de esto, la capitana de la selección chilena tuvo cinco atajadas clave para mantener a su equipo con vida.

El partido de vuelta en Francia ante las inglesas será el próximo 2 de mayo, donde Lyonnes tendrá que remar desde atrás para revertir el marcador.