;

¿Ley Palmeiras? Conmebol se pronuncia tras polémica cancha de Cerro Porteño en Copa Libertadores

El elenco brasileño acusó que las dimensiones del terreno de juego fueron adulteradas.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / Christian Alvarenga

El empate entre Cerro Porteño y Palmeiras dejó una inédita situación, ya que circularon distintas imágenes de la cancha del elenco paraguayo donde se acusó un recorte en la zona habilitada para el juego.

Fue el mismo director técnico del “Verdao”, Abel Ferreira, quien se refirió a esta situación: “Primera vez que veo esto en mi vida, tienen que preguntarle a Conmebol”.

Revisa también:

ADN

Tras eso fue el mismo organismo rector del fútbol sudamericano quien se pronunció al respecto en vistas de la fecha 4 de sus torneos continentales.

Cada club deberá confirmar oficialmente las dimensiones de su campo de juego. Una vez ratificadas deberán mantenerse sin modificaciones durante el desarrollo de las fechas 4, 5 y 6 así como también durante las Fases Finales de dichos torneos”, informó Conmebol.

Así también, se recalcó que “no se permitirán modificaciones” a lo largo de sus copas, y que de no cumplirse “será una infracción a la normativa vigente”.

ADN

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad