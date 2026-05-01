¿Ley Palmeiras? Conmebol se pronuncia tras polémica cancha de Cerro Porteño en Copa Libertadores

El empate entre Cerro Porteño y Palmeiras dejó una inédita situación, ya que circularon distintas imágenes de la cancha del elenco paraguayo donde se acusó un recorte en la zona habilitada para el juego.

Fue el mismo director técnico del “Verdao”, Abel Ferreira, quien se refirió a esta situación: “Primera vez que veo esto en mi vida, tienen que preguntarle a Conmebol”.

Tras eso fue el mismo organismo rector del fútbol sudamericano quien se pronunció al respecto en vistas de la fecha 4 de sus torneos continentales.

“Cada club deberá confirmar oficialmente las dimensiones de su campo de juego. Una vez ratificadas deberán mantenerse sin modificaciones durante el desarrollo de las fechas 4, 5 y 6 así como también durante las Fases Finales de dichos torneos”, informó Conmebol.

Así también, se recalcó que “no se permitirán modificaciones” a lo largo de sus copas, y que de no cumplirse “será una infracción a la normativa vigente”.