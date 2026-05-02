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Tabilo se mete en la final de Aix-en-Provence y va por el título ante un viejo enemigo del tenis chileno

La primera raqueta nacional se impuso en el tie break ante el prometedor Ethan Quinn en semifinales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

En un partido que se complicó más de la cuenta, este sábado Alejandro Tabilo (43°) alcanzó la final del Challenger de Aix-en-Provence tras vencer al estadounidense Ethan Quinn (48°).

El chileno tuvo un desempeño irregular por momentos, pero supo reponerse en el instante clave para conseguir su undécima clasificación a una final a nivel Challenger.

En la primera manga, Tabilo se impuso con un ritmo sólido ante el norteamericano, llevándose la ventaja por 6-3.

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Sin embargo, Quinn igualó el marcador en el segundo set con el mismo resultado, en gran parte impulsado por el apoyo del público francés.

Todo se definió en el tercer set, donde el nivel se emparejó y ninguno cedió su servicio, forzando un tie break. Allí, el nacional aprovechó su buen inicio para cerrar el partido con un 7-2.

Ahora, Alejandro Tabilo deberá medirse en la final del torneo ante el belga Zizou Bergs (44°), recordado por su agresión contra Cristian Garin en la Copa Davis 2025.

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