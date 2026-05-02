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Hija de Gonzalo Ramírez vuelve a ser hospitalizada en medio de espera por trasplante

La joven permanece en tratamiento mientras aguarda un doble trasplante de riñón y páncreas.

Verónica Villalobos

Hija de Gonzalo Ramírez vuelve a ser hospitalizada en medio de espera por trasplante

Santiago

La hija del periodista Gonzalo Ramírez, Antonia Ramírez, fue nuevamente hospitalizada esta semana, en medio del complejo proceso de salud que enfrenta a la espera de un doble trasplante de riñón y páncreas.

A través de sus redes sociales, la joven psicóloga explicó que su internación se debió a complicaciones médicas recientes. “Me dio una hepatitis (falló mi hígado) con una úlcera y eso hizo que bajara mi falla renal, pero ya pudieron estabilizarme así que salimos de riesgo, todo tranquilo”, señaló.

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Se trata de la segunda hospitalización en menos de un mes. En una ocasión anterior, relató que tras sentirse mal durante el día, su doctora revisó sus exámenes antes de la consulta y decidió internarla.

Afortunadamente, mi doctora, que es seca, revisó mis exámenes antes de mi hora y estaban malos, así que determinó que debía quedarme hospitalizada para estabilizarme”, contó en ese momento.

Antonia vive con diabetes tipo 1 e insuficiencia renal desde los 9 años, condición que la mantiene a la espera de un trasplante doble, proceso para el cual debe mantenerse en las mejores condiciones de salud posibles.

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