Ovación a “Zanahoria”, insultos al árbitro e hinchas “infiltrados”: el lado B del empate de Palestino ante Gremio / RODRIGO ARANGUA

En un partido lleno de incidentes, Palestino empató con Gremio por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

ADN.CL estuvo el Municipal de La Cisterna y acá te contamos todo lo que se vivió desde las tribunas.

Gremio no jugó solo en La Cisterna

Cerca de un centenar de hinchas del cuadro brasileño se hicieron presentes en el Estadio Municipal de La Cisterna para acompañar a Gremio, ubicándose en la galería norte del recinto. Sin embargo, poco se hicieron sentir frente a la hinchada de Palestino, que repletó casi por completo el sector Andes.

Entre los visitantes, eso sí, hubo un detalle que no pasó desapercibido: dos fanáticos con camisetas de Junior de Barranquilla. ¿La razón? Todo indica que llegaron para seguir a José Enamorado, el extremo colombiano que hoy defiende a Gremio y que tuvo un paso reciente por el conjunto “tiburón”.

El insólito triple penal que atajó de “Zanahoria”

Sebastián Pérez protagonizó una de las escenas más inusuales de la jornada. Apenas al minuto 8, el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero sancionó penal para Gremio y Carlos Vinícius tomó la responsabilidad desde los doce pasos.

El delantero brasileño ejecutó, pero el lanzamiento debió repetirse en tres oportunidades por adelantamientos del arquero de Palestino. Y en las tres ocasiones ocurrió lo impensado: Sebastián “Zanahoria” Pérez contuvo cada uno de los remates.

La insólita situación encendió los ánimos en las tribunas. Parte de la hinchada árabe reaccionó con furia contra el juez, gritándole “ladrón” e propinándole insultos tras la decisión de repetir la ejecución por la infracción del arquero.

Con el pitazo del entretiempo, el guardameta nacional se retiró ovacionado: los hinchas de Palestino corearon su nombre como reconocimiento a una actuación que seguramente nunca olvidará.

El debut de Guillermo Farré

El estreno del nuevo técnico de Palestino no pasó desapercibido. Desde el primer minuto se mostró activo en la zona técnica, entregando instrucciones de forma permanente y corrigiendo movimientos, especialmente hacia Ian Garguez, quien se desplazó por su sector durante la primera mitad.

El entrenador argentino también con intensidad las decisiones arbitrales. Tras una fuerte infracción del volante Dodi, reaccionó airadamente para pedir tarjeta, la que finalmente fue mostrada por el árbitro. Minutos más tarde volvió a insistir desde la banca ante otra jugada que consideró merecedora de sanción.

Su presencia incluso se hizo notar al margen del partido, con extensos diálogos con el cuarto árbitro, marcando desde ya su estilo en la conducción del elenco árabe.

Caliente final en La Cisterna

El desenlace del encuentro estuvo cargado de dramatismo. Carlos Vinícius logró convertir tras un potente remate desde fuera del área, pero la celebración duró poco: el VAR intervino y el gol fue anulado por una mano previa en la jugada.

La decisión desató la molestia del atacante brasileño, quien protagonizó un tenso cruce con algunos jugadores de Palestino en el centro del campo. Entre ellos, Ronnie Fernández sostuvo un acalorado intercambio de palabras con el delantero rival.