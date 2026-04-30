Marcelino Núñez es el objetivo de un club de la Premier League: DT lo pidió y preparan oferta millonaria

Marcelino Núñez está completando una gran temporada con el Ipswich Town en la Segunda División inglesa, llegando a la última fecha con la primera opción de ser el segundo equipo en ascender de manera directa a la Premier League.

Sin embargo, en caso de no lograrlo, el chileno tendría otra vía para llegar a la mejor liga del mundo, con un fichaje millonario y a pedido expreso de una leyenda de la competencia.

Según reportan distintos medios ingleses, el Coventry City, campeón de la Championship y ya ascendido a la Premier League, quiere contar con el exvolante de Universidad Católica a toda costa para la próxima temporada, con Frank Lampard presionando por su fichaje.

Sport Boom señala que los “Sky Blues” irán por el seleccionado chileno si no consigue el ascenso con los “Tractor Boys”, aunque advierten que su traspaso no sería nada barato.

Esto, porque Marcelino aún tiene contrato con el Ipswich hasta 2029 y, considerando que llegó hace apenas un año por cerca de 14 millones de dólares, el cuadro lila pediría al menos 20 millones de libras por su carta, lo que equivale a aproximadamente 26 millones de dólares.