Dirigió a la U, fue campeón en Chile y ahora será el DT de Messi en Inter Miami: anuncio oficial

Dirigió a la U, fue campeón en Chile y ahora será el DT de Messi y Falcón en el Inter Miami

Inter Miami sorprendió en las últimas horas al informar que Javier Mascherano renunció a su cargo como entrenador “por motivos personales”, generando un fuerte remezón en el elenco donde milita Lionel Messi y el exdefensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón.

La salida del técnico argentino obligó a la dirigencia del club estadounidense a moverse con rapidez en busca de un reemplazante de cara a sus próximos desafíos en la MLS, optando momentáneamente por un viejo conocido del fútbol chileno.

A través de un comunicado oficial, el cuadro de Florida anunció que Guillermo Hoyos, exentrenador de Universidad de Chile, asumirá como técnico del primer equipo para los próximos partidos.

El estratega argentino se desempeñaba como director deportivo de Inter Miami y ahora tendrá la misión de liderar un vestuario repleto de figuras, encabezado por Lionel Messi y otros nombres como Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

De esta manera, Hoyos retomará su carrera como entrenador tras su última experiencia en 2023 al frente de Oriente Petrolero. En su trayectoria, que incluye un paso por La Masía del Barcelona, vivió una recordada etapa en Universidad de Chile, donde llegó a inicios del 2017 y logró el título del Torneo de Clausura de ese año.